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Политика

В МИД России назвали абсурдным заявление главы МИД Украины о переговорах

Галузин: требование Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно
Владимир Астапкович/РИА Новости

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное [президентом Украины] Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — сказал замглавы ведомства.

Галузин добавил, что в 2025 году в Стамбуле прошли прямые контакты между представителями России и Украины. При этом Сибига в конце года лично объявил об одностороннем выходе республики из процесса, отметил замминистра.

28 июня Сибига заявил, что сегодня «духа Анкориджа» больше нет, а России стоит начать переговоры с Киевом. По его мнению, Москве «следует перестать верить в чудеса», сесть за стол переговоров и положить конец российско-украинскому конфликту.

Ранее Захарова раскрыла, с кем Россия будет вести переговоры по Украине.

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