Украина заявила о готовности провести переговоры с Россией до зимы

Зампред в ОБСЕ Палагусинец: Украина готова к переговорам с Россией к зиме

Украина готова провести переговоры с Россией на нейтральной площадке еще до наступления зимы. Об этом заявил заместитель представителя Украины в ОБСЕ Ростислав Палагусинец, чьи слова приводит «Укринформ».

«Мы готовы провести переговоры с Россией на нейтральной площадке к этой зиме», — заявил Палагусинец.

При этом он подчеркнул, что Киев не станет выводить войска с территории Донбасса, поскольку «такой отвод не был бы компромиссом». Напротив, он «создал бы стратегический коридор для дальнейшего наступления России», утверждает дипломат.

Палагусинец также сообщил, что Украина и «дальше будет реализовывать свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом».

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее в МИД РФ раскрыли, что «ускорит прекращение боевых действий» на Украине.