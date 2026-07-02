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Политика

В Совфеде объяснили, почему нет «серьезных переговоров» с Украиной

Карасин: РФ готова к серьезному диалогу с Украиной, но сигналов от Киева нет
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия готова к серьезным переговорам по решению кризиса на Украине, которые бы учитывали интересы Москвы, однако со стороны Киева пока нет непротиворечивых сигналов о готовности сесть за стол переговоров. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Мы не избегаем переговоров. Мы говорим о том, что к переговорам серьезным мы готовы, но дело тут не в определении места — это не самое главное. Дело в определении конкретных серьезных предложений, которые можно рассматривать за столом переговоров... К этому мы готовы, но пока серьезных сигналов, непротиворечивых, непубличногласных мы не слышим и не видим», — подчеркнул дипломат.

Как отметил сенатор, такие сигналы в любом случае должны быть непубличными.

По словам Карасина, Россия готова рассмотреть серьезные предложения от украинской стороны, но «только без участия формального или неформального Европейского союза и НАТО».

Украина готова провести переговоры с Россией на нейтральной площадке еще до наступления зимы, заявил заместитель представителя Украины в ОБСЕ Ростислав Палагусинец.

При этом он подчеркнул, что Киев не станет выводить войска с территории Донбасса, поскольку «такой отвод не был бы компромиссом». Напротив, такой шаг «создал бы стратегический коридор для дальнейшего наступления России», утверждает дипломат.

Ранее в МИД РФ раскрыли, что «ускорит прекращение боевых действий» на Украине.

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