Бесшумный убийца с интеллектом: чем опасны дроны ВСУ Hornet

Что такое дроны Hornet и как они могут повлиять на ход СВО

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».

Что такое дрон Hornet («Марсианин-2»): история создания

Дрон Hornet (в переводе с английского «Шершень»), который в российских войсках прозвали «Марсианин-2»(«Марсианин-1» называют дрон Bumblebee того же производителя) — не квадрокоптер и не легкий FPV-дрон. Это боеприпас-камикадзе самолетного типа, сочетающий гражданские технологии авиамоделирования с алгоритмами искусственного интеллекта. Аппарат действует по самолетной схеме — набирает скорость и бьет по цели, заходя сверху.

Дрон Hornet US DOD

Производством дронов занимается американская компания Swift Beat LLC под руководством бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта. Фирма поставляет беспилотные системы для Украины. В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках соглашения Киев рассчитывает получить сотни тысяч беспилотников от Swift Beat.

Технические характеристики дронов Hornet

Как пояснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, Hornet — первые серийные представители нового класса дронов, которые не нужно вести до цели полностью вручную. Внешне они напоминают маленький самолет с прямым крылом, сигарообразным фюзеляжем и толкающим винтом.

Особенностью Hornet является электронно-оптическая система наведения с распознаванием и захватом цели на основе технологии искусственного интеллекта — то есть с возможностью автономного обнаружения и идентификации объектов по заранее заданным признакам. Михаил Ходаренок военный обозреватель, полковник в отставке

Основные характеристики дрона Hornet (на основе данных из открытых источников)

Тип: Барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) самолетного типа.

Разработчик: Swift Beat LLC (США).

Полная масса: около 15 кг.

Боевая часть: до 5 кг; возможны осколочно-фугасный, кумулятивный и другие варианты оснащения.

Дальность полета: до 145–150 км.

Крейсерская скорость: 100–120 км/ч, в пикировании может разгоняться до 200-300 км/ч.

Силовая установка: электрический двигатель с толкающим винтом (практически бесшумен).

Запуск: катапультный.

Система наведения: электронно-оптическая с технологией искусственного интеллекта. Способна к автономному поиску, распознаванию сигнатур и захвату цели без участия оператора.

Навигация: комбинированная (GPS + инерциально-оптическая одометрия), сохраняет курс при подавлении спутникового сигнала.

Стоимость одного Hornet составляет около $5 тыс. Как отмечает бывший украинский депутат Олег Царев, цена у новых летательных аппаратов более чем доступная. Они на порядок дешевле сопоставимых барражирующих боеприпасов, в том числе российских.

«Никаких миллиардов на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), никаких засекреченных военных технологий. Только гражданские компоненты с десятков заводов по всему миру», — объясняет Царев.

Чем Hornet отличается от других дронов

Искусственный интеллект делает этот дрон технически инновационным. Оператору не нужно вести его непрерывно, преодолевая помехи радиоэлектронной борьбы. После выхода в заданный район электронный «мозг» БПЛА анализирует изображение местности, выявляет и классифицирует объекты по характерным признакам (например, по силуэту военной техники) и помогает выполнить наведение на цель.

Другая его важная отличительная особенность — бесшумность. В отличие от «Гераней» или реактивных ракет, электродвигатель Hornet оставляет значительно меньший тепловой след и почти не производит шума. По словам Михаила Ходаренка, «из-за небольших размеров и композитных материалов он очень плохо виден радарами войсковой ПВО».

Дрон Hornet US DOD

И, наконец, помехоустойчивость. Комбинированная система навигации позволяет аппарату сохранять курс и выполнять задачу даже при существенном ограничении или потере спутникового сигнала.

По словам Михаила Ходаренка, «Марсианину-2», отчасти соответствует наш БПЛА V2U, у которого примерно похожие характеристики. Это дроны самолетного типа из пластика, массой 15 кг.

«Тыл перестает быть тылом»: чем опасен Hornet

ВСУ применяют дроны Hornet с весны 2026 года по объектам в тыловых районах новых регионов России. 3 июня в Енакиево (ДНР) украинский БПЛА атаковал рейсовый пассажирский автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь. В результате восемь человек погибли, еще 11 получили ранения. На фрагментах дрона обнаружили иностранные надписи. Военный аналитик Алексей Рамм предположил, что ВСУ могли использовать Hornet для атаки.

Полковник Ходаренок отмечает: дроны Hornet представляют реальную угрозу. Их сложно перехватить традиционными методами из-за небольших размеров и автоматизации.

Дрон Hornet очень опасен, это серьезное и перспективное оружие. Из-за небольших размеров плохо видят ЗРК Войсковой ПВО. Тыл перестает быть тылом. ВСУ могут держать под ударами практически всю нашу тыловую полосу на глубину до 150 км. Атакам подвергаются не только логистические узлы в Донецкой и Луганской народных республиках, но и объекты в Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Помимо этого, под угрозой Белгородская, Брянская и Курская области. Михаил Ходаренок военный обозреватель, полковник в отставке

Российские средства борьбы с Hornet

По мнению Михаила Ходаренка, Hornet могут неблагоприятно повлиять на ход СВО. Его массовое применение значительно усилит боевые и даже до определенной степени оперативные возможности ВСУ.

Однако средства борьбы с Hornet уже активно применяются. В России есть оружие, которое способно противостоять инновационным аппаратам. По мнению эксперта, это дроны-перехватчики «Елка» (портативный комплекс перехвата дронов с ИИ, предназначенный для физического уничтожения целей) и «Молния» (перехватчик, совмещающий качества квадрокоптера и самолета, развивает скорость до 330 км/ч).

Помимо этого, в зоне СВО появились распознающие БПЛА Hornet детекторы дронов, рассказал ТАСС эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов. Это дает надежду на то, что Россия сможет эффективно противостоять новому оружию.