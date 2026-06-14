«Судьба города предрешена». Какое значение имеет взятие Константиновки?

Российские военнослужащие группировки войск «Южная» взяли под контроль восточные и северо-восточные районы Константиновки (скриншот видео с дрона), 12 июня 2026 года

На Украине заявили о возможном скором взятии армией России Константиновки. По данным Минобороны РФ, военные уже установили полный контроль над восточной частью города и вышли на северо-восточные окраины. Почему этот населенный пункт называют ключевым для фронта и какое значение имеет его освобождение — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Вооруженные силы России могут до конца лета взять ключевой для фронта город Константиновку в Донецкой народной республике. Такие оценки высказывают украинские военные.

«Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», — подобное мнение озвучил один из командиров бригад ВСУ, ведущих боевые действия на этом направлении.

Однако, скорее всего, Константиновка падет значительно раньше. Судьба населенного пункта, который является ключом к Славянско-Краматорскому укрепленному району, фактически предрешена.

Боевые действия за Константиновку развернулись с начала октября 2025 года и отличались крайней ожесточенностью . Противник практически непрерывно контратаковал, пытаясь отбить ранее взятые российской армией здания и кварталы. В частности, еще 11 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отмечал, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Константиновке и до 45% зданий в населенном пункте находятся под контролем ВС РФ. Но в настоящее время бои за город, по оценкам специалистов, находятся на заключительном этапе. Даже у украинского руководства сомнений в ближайшем падении Константиновки не осталось.

11 июня части и соединения группировки ВС России «Юг» в ходе ожесточенных уличных боев овладели восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. Во взятых штурмом кварталах ликвидируют оставшихся солдат ВСУ. По предварительным данным, около 500 украинских солдат и офицеров в юго-западной части города и на территории местного металлургического завода попали в окружение.

В настоящее время подразделения и части ВС РФ успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.

Особо следует подчеркнуть, что Константиновка была превращена противником в крепость. Практически каждый дом в городе представлял собой опорный пункт и был подготовлен к круговой обороне. Каждый подвал превращен либо в укрытие, либо в долговременную огневую точку.

Все промышленные объекты Константиновки представляли собой мощные узлы обороны. Запасы материальных средств были укрыты в подземных укрытиях. Все опорные пункты прикрыты плотными минно-взрывными заграждениями и соединены многочисленными ходами сообщений, в ряде случаев подземными.

Уличные бои, как известно, являются самым сложным видом боевых действий. Даже относительно немногочисленные подразделения и части противника в условиях городского боя получают массу преимуществ перед многочисленными и технически хорошо оснащенными штурмующими войсками. Помимо всего прочего, в небе над Константиновкой одновременно находились даже не десятки, а сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые создавали немало трудностей для действий штурмовых групп российской армии.

Тем не менее, падение города-крепости Константиновки практически предопределено. Помимо того, что этот населенный пункт является важнейшим узлом обороны ВСУ в Донбассе, через него осуществлялось тыловое и техническое обеспечение практически всей группировки ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Через Константиновку проходят имеющие важное значение автомобильные дороги (H20, Т-0504 и Т-0516) и железнодорожная магистраль.

Наконец, утрата этого города станет очередным и мощным ударом по морально-психологическому состоянию украинской армии. Овладение Константиновкой открывает ворота к Славянску и Краматорску и предопределяет полное освобождение Донбасса.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).