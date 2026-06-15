«Киев в огне и дыму»: в России рассказали, кто ударил по Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Российские военные поразили инфраструктуру по производству, хранению и доставке БПЛА, а также военные аэродромы в разных городах республики. После атаки президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ сообщили, что пожар в храмовом комплексе был вызван некорректной работой находящегося на вооружении у ВСУ комплекса Patriot.

Удар по Киево-Печерской лавре в Киеве был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 15 июня в храмовом комплексе начался пожар. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, возгорание произошло на крыше Успенского собора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы атаковали Киево-Печерскую лавру. В российском министерстве обороны эти обвинения опровергли. Там подчеркнули, что российская армия не наносит и не планирует наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

« По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot . Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — отметили в российском военном ведомстве.

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркнул, что российские военные «ни в коем случае не стали бы бить по лавре».

« Это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси. Это не надо забывать », — пояснил парламентарий, добавив, что заявление Киева «пахнет провокацией».

Утром 15 июня Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру и заявил, что Украина ответит на атаку.

Он также рассказал, что 14 июня ВСУ получили пакет американских ракет Patriot , поэтому Киеву якобы «было чем отбивать баллистику».

«Киев в огне и дыму»

В ночь на 15 июня ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Серия мощных взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве

«Киев в огне и дыму: ударили более 25 баллистических ракет и не менее 7 «Цирконов». Также по одной баллистической ракете прилетело в Днепропетровск и Харьков. ️Было использовано около 480 ударных дронов и примерно 28 крылатых ракет Х-101», — писал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Командование воздушных сил ВСУ заявляло, что всего ночью по Украине было выпущено 70 ракет различных типов и 611 беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ответ на террористические акты киевского режима был нанесен массированный удар. По данным ведомства, российские военные смогли поразить АО «Киевский завод «Радар», ООО «Беспилотные технологии», АО «Завод Маяк», «Киевский государственный завод «Буревестник», ООО «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», «Киевский инновационный терминал «Новая почта». Все эти киевские предприятия также или иначе связаны с производством, хранением или доставкой БПЛА. Кроме того, целями удара стали ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования» и предприятия «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп» в Харькове.