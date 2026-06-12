«Производственные процессы не остановлены»: последствия удара дронов ВСУ по Татарстану

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Нижнекамске, пострадали четверо

Татарстан подвергся массированной атаке украинских беспилотников, под удар попали местные предприятия. В Нижнекамске беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный дом, начался пожар — ранены четыре человека. Пострадавших госпитализировали с острой реакцией на стресс, остальных жильцов дома эвакуировали. На этом фоне в городе отменили массовые мероприятия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Нижнекамске республики Татарстан беспилотник врезался в жилой дом на улице Чабьинской, пострадали четыре человека, сообщил глава Нижнекамского округа, мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«В Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировано четыре человека. Как сообщили медики, состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, они под наблюдением врачей», — отметил он.

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев уточнил, что четвертый пациент в стабильном состоянии — он получил осколочное ранение нижней челюсти и переводится в отделение хирургии.

«Звуки пролета беспилотников были слышны с пяти утра. Один из дронов врезался в верхние этажи 12-этажного дома. После удара обломки посыпались во двор и повредили припаркованные автомобили. В месте попадания начался пожар»,

— поделилась подробностями Baza.

Жителей дома пришлось эвакуировать в пункт временного размещения, в котором имеются горячее питание, питьевая вода и организованы необходимые условия для временного пребывания, включая предоставление медицинской помощи.

« Более 20 человек сейчас размещаются в лагере «Алмаш» . По моему решению с завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку», — рассказал Беляев.

Подрядные организации продолжают обследование дома, чтобы как можно быстрее обеспечить жителям безопасный доступ к документам и личным вещам, подчеркнул мэр.

Кроме того, местные власти начали принимать заявлений от жителей, имущество которых пострадало в результате атаки БПЛА. Беляев заверил, что все выплаты начислят в соответствии с действующим законодательством.

«В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня», — добавил он.

Тем временем прокуратура Татарстана взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи, а также обеспечила взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.

Атака на предприятия

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что массированная атака украинских беспилотников на Закамский регион была совершена утром 12 июня. Под удар попали производственные площади.

«Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены.

Все необходимые службы находятся на местах», — подчеркнул он.

На место происшествия по поручению Минниханова прибыл премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Кроме того, утром ВСУ совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти Самарской области , которая граничит с Татарстаном.

«Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет», — отметил глава города Илья Сухих.

На месте организована работа экстренных служб, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, добавил он.

Какие именно промышленные объекты повреждены в Татарстане и Самарской области, не разглашается.

Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотник, часть из них сбили над Татарстаном и Самарской областью. На фоне атаки БПЛА в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска и Бугульмы действовали ограничения на взлет и посадку самолетов.