Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Раде назвали имя российского бизнесмена, который встречался с Зеленским в Киеве

Нардеп Гончаренко: Роман Абрамович встретился с Зеленским в Киеве
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российским бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы был миллиардер Роман Абрамович. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в посте.

Российская сторона информацию пока не подтверждала.

До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, что российский бизнесмен встречался Зеленским в Киеве в мае этого года. По словам российского президента, по возвращении бизнесмен сообщил ему, что украинский лидер просил о встрече — но уже на следующий день Вооруженные силы Украины атаковали колледж в Старобельске.

5 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!