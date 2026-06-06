В Раде назвали имя российского бизнесмена, который встречался с Зеленским в Киеве

Российским бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы был миллиардер Роман Абрамович. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в посте.

Российская сторона информацию пока не подтверждала.

До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, что российский бизнесмен встречался Зеленским в Киеве в мае этого года. По словам российского президента, по возвращении бизнесмен сообщил ему, что украинский лидер просил о встрече — но уже на следующий день Вооруженные силы Украины атаковали колледж в Старобельске.

5 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским.