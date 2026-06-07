В Кремле признались в сохранении закрытых контактов с Киевом

Россия сохраняет закрытые контакты с украинской стороной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что открытые контакты были в момент проведения раундов российско-украинских переговоров.

«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Киевом. — «Газета.Ru»). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — заявил Ушаков Зарубину.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал, что в мае с ним связался российский бизнесмен и рассказал о приглашении посетить Киев для встречи с украинским руководством. В столице Украины с этим предпринимателем поговорил президент Владимир Зеленский и попросил передать Путину предложение о встрече. 21 мая бизнесмен вернулся в Москву и сообщил Путину о просьбе Зеленского.

Ушаков в беседе с Зарубиным уточнил, что российский предприниматель, который ездил в Киев в мае, достаточно известен. Однако имя бизнесмена он отказался называть.

Ранее Сальдо заявил, что Киев пытается торговаться, не учитывая положение на земле.