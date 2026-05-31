«Он врет своим людям»: Лукашенко спросил у Пашиняна, чем он заменит российский газ?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями анонсировал скорое открытие транзитного газопровода «Маршрут Трампа», в рамках которого республика будет получать голубое топливо в обмен на транзит. Однако премьер здесь соврал своим соотечественникам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обратил внимание на полную неопределенность в вопросах логистики, поставщиков и финансовой выгоды. В правительстве России уже предупредили, что в Армении «другого газа, кроме российского, никогда не будет».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лжет своим согражданам, говоря об организации нового газового транзита через территорию республики. Об этом заявил президент Белоруссии в ходе общения с журналистами после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

«Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много» <…> Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Лукашенко также обратил внимание, что Армения сейчас выгодно покупает российский природный газ по $150-160 за тысячу кубометров . При этом европейские страны платят $550-650, заметил он.

Кроме того, белорусский лидер выразил мнение, что Еревану необходимо быть «очень аккуратными», чтобы избежать шагов, которые могли бы привести к развитию событий по украинскому сценарию. По его словам, многие заявления армянских властей, включая разговоры о потенциальном выходе из ЕЭАС и вступлении в Евросоюз, делаются в связи с предстоящими парламентскими выборами.

«На Украине все ровно так начиналось. Вы это помните <...> Прежде чем делать такой шаг [выбор между ЕАЭС и ЕС], армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю»,

— сказал Лукашенко.

Однако Белоруссия будет уважать любой выбор, который сделает народ Армении, добавил он.

29 мая лидеры четырех стран ЕАЭС — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — призвали Армению как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва может лишить Ереван льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если Армения вступит в ЕС, письмо об этом уже официально направили армянским властям. Пашинян заявил, что не боится подорожания сырья, поскольку у Армении скоро «будет гораздо больше денег».

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала «Вести» предупредил, что в Армении «другого газа, кроме российского, никогда не будет».

«Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ и каким посредником она будет платить. В Армении будет ситуация очень сложная. А мы этого не хотим », — добавил он.

«Будем иметь собственный газ»

На текущей неделе Пашинян в ходе встречи с избирателями анонсировал скорое открытие транзитного газопровода «Маршрут [президента США Дональда] Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). По словам политика, это позволит Армении получать газ в обмен на транзит.

«Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с Запада на Восток, ранее открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана. Скоро откроется TRIPP, через нашу территорию пройдет газопровод, мы за счет этого транзита будем иметь собственный газ. За этот транзит нам будут платить газом », — цитирует его News.am.

«Маршрут Трампа» свяжет основную часть Азербайджана с его Нахичеванским эксклавом через Сюникскую область на юге Армении. Запуск этого транспортного коридора предусмотрен мирным соглашением, которое в августе 2025 года парафировали лидеры двух стран — Пашинян и Ильхам Алиев — при личном посредничестве Трампа. Управление маршрутом на себя возьмет частная американская компания.

26 мая 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио в ереванском аэропорту «Звартноц» подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа».

В апреле Алиев заявил, что автомобильная дорога, входящая в состав «Маршрута Трампа», готова на 90%, а железная дорога — на 70%. «Открытие нового коридора пропускной способностью 15 млн тонн имеет огромное значение как для наших стран, так и для более широкой географии», — подчеркнул он.

Алиев неоднократно говорил о том, что Азербайджан планирует расширить число европейских стран, в которые поставляет газ. В 2026 году Баку начал поставки газа в Австрию и Германию, доведя общее число государств-импортеров до 16. Также азербайджанский газ получают Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия, Словакия, Северная Македония, Украина, Турция, Грузия и Сирия.