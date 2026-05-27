Россия пригрозила Армении подорожанием газа. Пашинян ответил, что Ереван скоро разбогатеет

Россия может лишить Армению льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если страна вступит в Евросоюз, заявили в МИД РФ. Письмо об этом уже официально направили в Ереван. При этом армянский премьер Никол Пашинян заявил, что республика не боится подорожания сырья, ведь у нее скоро «будет гораздо больше денег». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия уведомила Армению о возможном расторжении соглашения о льготах на газ, нефтепродукты и алмазы в случае вступления республики в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о договоре 2013 года о беспошлинных поставках из России в Армению природного газа, товаров, выработанных из нефти, и природных необработанных алмазах.

Накануне издание «Коммерсантъ» писало, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил армянскому министерству территориального управления и инфраструктур письмо о возможной денонсации документа в одностороннем порядке. А 27 мая эту информацию официально подтвердил российский МИД.

«Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева, <...> информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение», — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.

При этом глава армянского минтерра Давид Худатян изначально заявил изданию «Sputnik Армения», что Ереван такого письма не получал, однако впоследствии и министерство территориального управления, и МИД страны подтвердили, что документ получен.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не боится возможного повышения цен на сырье, так как у страны скоро будет больше денег.

«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», — сказал он на предвыборной акции в Гарни.

Пашинян добавил, что уже сейчас Армения способна обеспечивать свое благополучие самостоятельно, и подчеркнул, что выбор между Евросоюзом и ЕАЭС должны определять не власти, а граждане республики.

«Те наши партнеры, которые отвечают угрозами, даже скрытыми, действуют против самих себя. Вместо угроз они должны предлагать армянскому народу лучшие условия и возможности. Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», — сказал Пашинян. При этом раньше он выражал уверенность, что подорожание российского газа невозможно, так как «есть действующий договор».

Помощь за счет России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал льготные цены на сырье для Армении помощью братскому народу, осуществляемой за счет России.

«Конечно же, льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счет. Это не с неба, это за счет Российской Федерации. Армянский народ — наш братский народ. Эта страна братская, была и останется братской. Но это за наш счет — нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь армянам. Например, европейцам, когда продают газ за $500–800, никто не помогает за свой счет. Американцы помогают европейцам за их счет, за большие деньги», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

При этом вопрос о будущих ценах на газ для Армении он переадресовал «Газпрому». «Там есть льготная цена: она может быть выше, она может быть ниже, она может пересматриваться. Корпорации могут ставить этот вопрос, это корпоративный вопрос», — добавил представитель Кремля.

Еще во время встречи в апреле президент РФ Владимир Путин предупредил Пашиняна, что одновременное членство страны в ЕС и ЕАЭС невозможно, а также напомнил, что Москва продает Еревану газ за $177,5 за тыс. куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тыс. куб. м.

«Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — сказал тогда российский лидер.

На данный момент, как пояснил Песков, Армения остается членом ЕАЭС и примет участие в саммите союза в Астане на рабочем уровне. Он также отметил, что Ереван получает выгоду от членства в объединении.

«Те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС, благодаря тому, что Армения получает от России субсидированные товары — не только энергоресурсы, но и ряд других. Это потому, что Армения имеет в лице России и в лице стран ЕАЭС рынок для своих товаров», — отметил представитель Кремля.

Он выразил уверенность, что на европейских рынках армянскую продукцию не ждут, в то время как «ЕАЭС приносит конкретные дивиденды». При этом Песков подчеркнул: «упрашивать» Ереван остаться в союзе «никто не может».

В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук призвал Ереван определиться с выбором, отметив, что «чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем это лучше для всех».

«Руководители Армении заявляют, что они не планируют выходить из ЕАЭС и не стремятся сейчас выходить из ЕАЭС, но здесь слово «сейчас» является ключевым», — пояснил вице-премьер.