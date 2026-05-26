Армения и США подписали соглашение по проекту «Маршрут Трампа»

Армения и США подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа»

Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа» (TRIPP). Об этом сообщает РИА Новости.

Свои подписи под документами поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио в ереванском аэропорту «Звартноц». После этого стороны подписали рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.

В апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о высокой степени готовности ключевых инфраструктурных проектов в Зангезурском коридоре. Автомобильная дорога, входящая в состав так называемого «Маршрута Трампа», готова на 90%, а железная дорога – на 70%.

Декларация о создании «Маршрута Трампа» была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа 2025 года в ходе встречи в Белом доме. Этот транспортный коридор протяженностью 42 километра пройдет через Сюникскую область на юге Армении.

Ранее в МИД РФ рассказали о возможном участии России в «Маршруте Трампа».