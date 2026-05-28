Открытый Ормуз и снятие блокады: США и Иран согласовали новый проект перемирия

Билборд с изображением президента США Дональда Трампа и Ормузского пролива в Тегеране, Иран, 26 мая 2026 года

Американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе. На данный момент сделка не заключена: окончательное решение еще не приняли ни Дональд Трамп, ни власти Ирана. О каких условиях договорились дипломаты — в материале «Газеты.Ru».

Переговорщики США и Ирана согласовали проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников. При этом окончательное решение по сделке пока не приняли ни президент Дональд Трамп, ни иранское руководство.

По данным издания, меморандум предусматривает «неограниченный» проход через Ормузский пролив без задержаний иранскими силами. Тегеран должен будет в течение 30 дней убрать все мины из акватории, а США — постепенно снять военно-морскую блокаду по мере восстановления коммерческого судоходства.

Одним из ключевых пунктов документа станет обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие. Вашингтон также требует от Тегерана избавиться от всех запасов обогащенного урана — речь идет примерно о двух тысячах килограммов.

Взамен США готовы обсуждать смягчение санкций, разморозку иранских активов и механизмы поставок гуманитарной помощи. При этом Трамп, как напомнил Axios, выступает против вывоза иранского урана в Россию или Китай.

«Президент передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать это», — заявил анонимный американский чиновник.

Как отмечает Axios, подписание меморандума стало бы «самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны», однако для заключения окончательного соглашения между странами потребуются дальнейшие интенсивные переговоры. Один из источников издания пояснил, что документ призван «собрать всех за столом» для дальнейших обсуждений.

По данным CBS News, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже согласовал общие контуры сделки, однако переговоры осложняются длинной цепочкой посредников между сторонами.

Обмен ударами

На фоне переговоров о перемирии Иран и США продолжили обмениваться ударами в районе Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на американскую авиабазу после удара США по объекту рядом с иранским портом Бендер-Аббас.

«Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и если она повторится, наш ответ будет более решительным», — заявили в КСИР.

По данным Reuters, американские военные атаковали иранский объект, который, по версии Вашингтона, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В Пентагоне назвали операцию «оборонительной» и подчеркнули, что она якобы направлена на сохранение режима прекращения огня.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что перед ударом американские силы сбили четыре иранских беспилотника, будто бы запущенных по торговому судну США, а затем уничтожили пусковую установку дронов.

Ранее Fox News сообщал, что американские военные также уничтожили два иранских катера, устанавливавших мины, и ракетную установку в районе Бендер-Аббаса. При этом в Вашингтоне заявляли, что серия ударов не означает окончательного срыва перемирия между сторонами.

Чего хотят в Вашингтоне и Тегеране

Пока переговорщики обсуждают меморандум о прекращении огня, США и Иран продолжают торговаться по ключевым условиям будущего соглашения. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов согласиться только на «идеальную сделку» без уступок Тегерану.

«Прямо сейчас мы можем заключить хорошую, но не отличную сделку. А раз это не отличная сделка, то нам она не нужна», — объяснил Трамп.

По его словам, переговоры идут «достаточно хорошо», а госсекретарь Марко Рубио допустил, что прогресс может появиться уже «в ближайшие часы или дни».

Иран, в свою очередь, еще в начале мая передал США собственный план урегулирования из 14 пунктов. Среди требований Тегерана — полное снятие санкций, разморозка активов, вывод американских войск из прилегающих районов и гарантии отказа от новых ударов.

Кроме того, иранская сторона требует прекращения морской блокады, выплаты репараций и создания нового механизма прохождения судов через Ормузский пролив. Тегеран также настаивает на завершении боевых действий не только вокруг Ирана, но и «на всех фронтах», включая Ливан.

По данным иранских СМИ, республика предлагала закончить конфликт в течение 30 дней, тогда как Вашингтон изначально выступал за двухмесячное перемирие.

Израиль и США напали на Иран в конце февраля. В ходе бомбардировок и обстрелов ЦАХАЛ и американские военные «ликвидировали» ряд представителей иранского руководства. Один из ударов пришелся на школу, в результате более 150 детей не выжили.