«Серьезное предупреждение»: Иран и США вновь обменялись ударами

КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
Мурал с изображением американского авианосца под ракетным ударом, Тегеран, 2026 год
Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку США на объект в портовом городе Бендер-Аббас. Об этом сообщается в Telegram-канале КСИР.

«После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 04:50 утра (4:20 мск. — «Газета.Ru»). Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и если она повторится, наш ответ будет более решительным», — говорится в публикации.

В КСИР также добавили, что ответственность за последствия лежит на Вашингтоне.

Новый удар США по Ирану

По данным агентства Tasnim, которое ссылается на военный источник, нефтяной танкер США, отключив свой радар, пытался пройти через Ормузский пролив. ВМС КСИР выстрелили в его сторону, вынудив судно развернуться. В ответ на это американские военные обстреляли «выжженную землю» вокруг Бендер-Аббаса. Обошлось без жертв и разрушений, отметило агентство.

Fars News ночью 28 мая сообщало, что близ Бендер-Аббаса, расположенного на берегу Ормузского пролива, раздались три взрыва. Они были зафиксированы около 01:30 в четверг (01:00 мск) к востоку от города и вызвали срабатывание системы ПВО. Позже Reuters со ссылкой на американского чиновника рассказал, что армия США нанесла удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

«Эти действия были взвешенными, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня», — заявил собеседник агентства.

Журналист портала Axios Барак Равид раскрыл, что военные США сбили четыре беспилотника, которые Иран запустил по американскому торговому судну, а затем уничтожили пусковую установку дронов.

Удары США усилили опасения по поводу перебоев в коммерческом судоходстве через Ормузский пролив и спровоцировали рост цен на нефть. Фьючерсы на Brent подорожали больше чем на 3%, достигнув цены в $97,29 за баррель, а контракты на американскую West Texas Intermediate выросли на 3,42% до $91,71 за баррель, сообщил CNBC.

«Оборонительные удары»

26 мая армия США уже атаковала Иран. Высокопоставленный американский чиновник в беседе с Fox News рассказал, что военные поразили два иранских катера, устанавливавших мины, а также ракетную установку в порту Бендар-Аббас, нацеленную на американские военные самолеты. Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс назвал атаку «ударами в целях самообороны». Два источника телеканала при этом отметили, что атака не означает, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном закончился.

На следующий день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней.

 
