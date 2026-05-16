Иран потребовал от США установления мира в Ливане

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил в интервью ТАСС, что одним из требований, переданных США, является установление мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан.

«Касательно наших предложений: прежде всего война должна полностью прекратиться. Мы потребовали установления мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан. Еще мы попросили, чтобы наши средства, замороженные уже долгие годы в банках разных стран, были разморожены», — сказал дипломат.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По данным журналистов, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления ударов, но окончательное решение хозяин Белого дома пока не принял. Среди рассматриваемых американским лидером вариантов — переход к более интенсивным бомбардировкам Ирана и проведение наземной операции силами спецназа для вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.