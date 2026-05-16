Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Иран потребовал от США установления мира в Ливане

Посол Санеи: Иран требует от США установления мира в Ливане
Francisco Seco/AP

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил в интервью ТАСС, что одним из требований, переданных США, является установление мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан.

«Касательно наших предложений: прежде всего война должна полностью прекратиться. Мы потребовали установления мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан. Еще мы попросили, чтобы наши средства, замороженные уже долгие годы в банках разных стран, были разморожены», — сказал дипломат.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По данным журналистов, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления ударов, но окончательное решение хозяин Белого дома пока не принял. Среди рассматриваемых американским лидером вариантов — переход к более интенсивным бомбардировкам Ирана и проведение наземной операции силами спецназа для вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!