В Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны

Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран в Китай. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным собеседников журналистов, Тегеран «выдвигает условием отправку высокообогащенного урана в Китай». Они также отметили, что исламская республика «стремится получить гарантии от Китая, прежде чем продвигаться» в переговорах с США.

25 мая в Доху прибыла делегация Ирана для консультаций с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США. Главная цель визита — попытка найти пути прекращения конфликта, а также обсуждение ситуации вокруг Ормузского пролива и запасов высокообогащенного урана в Иране.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Ранее в США заявили, что Иран все еще стремится к созданию ядерного оружия.