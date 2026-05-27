Трамп рассказал, какая сделка с Ираном его устроит

Трамп заявил, что его устроит только «идеальная сделка» с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Об этом американский лидер сказал в ходе заседания кабинета министров, передает Fox News.

«Прямо сейчас мы можем заключить хорошую, но не отличную, сделку. А раз это не отличная сделка, то нам она не нужна», — сказал президент Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что США удастся договорится об идеальном соглашении без лазеек для Исламской Республики, добавив, что переговоры проходят «достаточно хорошо».

По словам госсекретаря страны Марко Рубио, Вашингтон надеется, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней.

25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны. По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

В начале мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.