«Дети выбегали из общаг»: десятки человек ранены и четверо погибли при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

В Старобельске ЛНР в результате атаки ВСУ на общежитие погибли четыре человека

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. По последним данным, погибли четыре человека, 40 пострадали. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Четыре человека погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В момент удара в общежитии находились 86 детей, в возрасте от 14 до 18 лет и один взрослый. На 12:00 (мск) известно о четырех погибших <…> 35 детей получили ранения различной степени тяжести — из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое», — отметила она.

Однако, по данным министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, за медицинской помощью обратились 40 пострадавших. «Четырнадцать из них — это дети, 14 человек — моложе 18 лет», — цитирует ее РИА Новости.

Пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, здание «практически сложилось». Под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей вуза, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Пока удалось извлечь тело погибшего студента и трех пострадавших.

По словам Мирошника, на территории филиала «чудовищные разрушения». Основные удары дронами нанесли по зданию учебного корпуса и общежития филиала вуза.

По информации ТАСС, поисково-спасательные работы пока приостановлены из-за угрозы новых атак со стороны Украины. Кроме того, в колледже продолжается пожар.

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, 22 мая 2026 года РИА Новости

ВСУ для атаки использовали несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, которые несли «большой груз боеприпасов», заявил Мирошник в разговоре с РИА Новости.

«Именно такими десятками килограмм взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», — добавил он.

Пасечник уточнил, что в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. «В одном из них был ранен мужчина», — сообщил он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). В рамках расследования действиям украинских военных дадут правовую оценку.

«Чудовищное преступление»

Ответственные за удар по студенческому общежитию должны понести наказание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные должны понести наказание. В целом наказание должен понести киевский режим», — сказал он на брифинге.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова начала готовить официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ и председателю Совета ООН по правам человека.

«Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества», — заявила она.

Как подчеркнула омбудсмен, действия ВСУ должны рассматриваться как военное преступление. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев также призвал ООН признать удар по общежитию военным преступлением.

Пока же, как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «молчат все». «Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки [президента Украины Владимира] Зеленского о якобы украденных Россией детях», — сказала она в разговоре с ТАСС.

«Спасались как могли»

В Старобельске при атаке украинских беспилотников произошло около десяти взрывов, сообщил местный житель Леонид. По его словам, в некоторых домах повыбивало окна.

«Это все началось где-то часов в 10 вечера, прилеты. А потом где-то в час ночи начали уже сюда. То где-то далеко было, а то здесь рядом уже начало. Около двух часов все прекратилось. Ну где-то взрывов девять-восемь было», — рассказал он ТАСС.

После атаки ВСУ в Старобельске пропала, в частности, 22-летняя студентка колледжа Оксана. Как рассказал ее молодой человек, в момент налета беспилотников девушка находилась на улице рядом с общежитием вместе со своей сестрой.

«Сестра говорит, что видела, как от здания Оксана бежала впереди нее. Пыталась спастись. Было пять или шесть прилетов. После одного из них сестре моей девушки осколок прилетел в ногу, а Оксану она потеряла из виду», — поделился он в беседе с RT.

Собеседник телеканала уточнил, что с тех пор местонахождение Оксаны неизвестно, в больнице ее до сих пор не нашли.

Подруга одной из студенток, которая тоже числится пропавшей, сообщила, что в момент атаки «дети выбегали из общаг». «Кто мог, тот спасался как мог, босиком выбегали», — добавила она.