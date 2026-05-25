В Госдуме словом «довели» прокомментировали анонсированные МИД РФ удары по Украине

Депутат Колесник: Россия будет бить по ВПК Украины, пока Запад не одумается
Россия продолжит наносить удары по военно-промышленному комплексу Украины, пока Запад не придет в чувство. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я не знаю более миролюбивого МИД, чем российское. Мы всегда стремились не уподобляться таким политикам, как Кая Каллас, которые способны лишь нагнетать и создавать конфликты. Но раз уж наше Министерство иностранных дел анонсировало удары, значит, все, довели», — заявил Колесник.

По его словам, ВС РФ будут совершать последовательные атаки, «тяжелые и мощные», до тех пор, пока страны Запада, «управляющие» президентом Владимиром Зеленским и его «шайкой», не придут в чувство. У России нет других вариантов, констатировал депутат.

Парламентарий заявил, что западные политики, допустившие удары ВСУ по мирному населению в России, должны понести ответственность. Наказание «будет суровым, строгим и соответствующим нормам международного права», подчеркнул он.

Украина сама виновата, что теперь ее ждут удары возмездия, констатировал Колесник.

До этого МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решения на территории Украины. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

На этом фоне МИД призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры Украины.

Ранее в ВСУ сделали неутешительное заявление о возможностях защитить Киев.

 
