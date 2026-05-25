Лавров раскрыл реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Запад пропустил мимо ушей террористический акт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки.

«Я выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом, теракт, который Запад пропустил мимо ушей, мимо взоров», — сказал Лавров.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад не может оправдать целенаправленный удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, и поэтому демонстрирует «чудеса подлости». По его словам, представители Запада «врут, изворачиваются, обвиняют саму Россию, как Дания и Латвия в ООН, либо замалчивают это чудовищное преступление и делают вид, что ничего не произошло».

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее на Западе заявили, что удар ВСУ по Старобельску невозможно оправдать.

 
