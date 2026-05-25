Министерство обороны РФ уже нанесло ответный удар за теракт, совершенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая в Старобельске, и продолжит это делать, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в начале пленарного заседания Форума тружеников села.

«Наше министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать», — сказала она.

По словам парламентария, виновных в этом теракте найдут, и они «понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени».

Во время выступления она также отметила, что европейские спонсоры Киева в ответе за атаку на колледж в Луганской народной республике (ЛНР), поскольку отказались осудить атаку на Старобельск тем самым подтверждая, что это было «осмысленное покровительство киевского режима».

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

