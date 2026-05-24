«Хоронят девочек в подвенечных платьях»: что происходит в Старобельске после атаки на колледж

65 человек пострадали, из них 21 погиб в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Личности жертв установлены, все они — студенты в возрасте от 18 до 22 лет. В ЛНР объявлен двухдневный траур, в пригороде уже состоялись первые похороны. По словам омбудсмена Яны Лантратовой, многих погибших девушек похоронят в подвенечных платьях. Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, на место трагедии приехали иностранные журналисты.

В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР в ночь на 22 мая пострадали 65 детей. Из них 21 человек погиб, остальные получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Такой крупный, бесчеловечный, и как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей», — подчеркнул он.

Глава региона уточнил, что изначально в медучреждения республики госпитализировали 10 пострадавших, одного из них уже выписали, еще девятерым продолжают оказывать помощь. В свою очередь в Минздраве заявили, что в больницах ЛНР на лечении остаются восемь пострадавших.

«Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, двоих раненых — мужчину и женщину 2003 года рождения — эвакуируют на лечение в Москву, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, молодого человека уже доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, его состояние оценивается как тяжелое. В учреждении сообщили, что ему предстоит операция.

«Поступил мужчина 23 лет с множественными переломами костей стопы и большими повреждениями мягких тканей. Наши специалисты выполнили вторичную хирургическую обработку. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование в центре, будет проведена операция. Прогноз благоприятный с сохранением ноги», — рассказал заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений Арчил Цискарашвили.

Кузнецов добавил, что амбулаторную медицинскую помощь получили 33 человека, с самими пострадавшими и их родственниками работают психологи.

Ранее в администрации главы ЛНР также сообщили, что спасательно-поисковые работы на месте трагедии завершены. Установлены личности всех жертв атаки на колледж, все они — студенты в возрасте от 18 до 22 лет .

24 и 25 мая в ЛНР объявлены днем траура. 23 мая недалеко от разрушенного здания общежития колледжа возник стихийный мемориал. Второй день люди продолжают приносить к нему цветы, игрушки и свечи в память о жертвах.

Первые похороны

В пригороде Старобельска, поселке Белокуракино, уже прошли первые похороны погибшей из-за украинской атаки — 19-летней студентки Анны Погрибниченко, сообщил ТАСС. Проводить девушку в последний путь пришло несколько десятков человек.

По словам двоюродной сестры погибшей девушки, Ирины Голобурдовой, Анну похоронили в закрытом гробу, так как тело студентки сильно повреждено и обожжено. Мать опознавала ее по цепочке и серьгам. Женщина также рассказала, что Анна планировала свадьбу. Через месяц ее жених должен был вернуться из армии.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с иностранными журналистами отметила, что большинство погибших студенток похоронят в подвенечных платьях .

«Многие родители девочек, которые планировали выйти замуж, хотят, чтобы их похоронили в подвенечных платьях. Очень сложно представить горечь этих родителей», — подчеркнула омбудсмен.

«Это было очень ужасно»

Комментируя атаку, Лантратова также заявила, что с точки зрения международного гуманитарного права — это однозначно военное преступление.

«Это был целенаправленный террористический удар: три волны, 16 БПЛА били точно в одно и то же место. Рядом не было никаких военных объектов. <...> «Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим», — подчеркнула она.

По словам омбудсмена, когда на место удара приехали спасатели, украинские военные продолжали стрелять, чтобы останавливать работы. Один из спасателей, работавших на месте трагедии в тот день, командир отделения 57-й пожарно-спасательной части Роман Антонов уточнил, что ВСУ запускали дроны во время разборов завалов в колледже .

«Мы поднимались по лестнице наверх. Видели детей, которые выбегали, кое-кто босиком. Здесь все уже горело, были обрушения. Мы старались проводить вниз тех, кто мог спуститься сам. Когда мы поднялись на четвертый этаж, где находилось общежитие, уже были сразу видны завалы — в них находились дети. Это было очень ужасно. Крики, постоянный ор», — вспомнил Антонов.

«Это терроризм»

24 мая место удара посетили иностранные журналисты. Ирландский репортер Чей Боуз после этого заявил, что первое, что он заметил, — это то, что удар был целенаправленным. По словам Боуза, он обратил внимание, что рядом с колледжем есть и другие здания, однако они получили не такие сильные повреждения.

«Это явно точный, преднамеренный удар. Украинцы знали, что делают. Это терроризм, вот что я думаю. Я вижу терроризм, я не вижу военных целей», — подчеркнул он.

Журналист также отметил, что трагедия не освещается в западных СМИ. По его словам, издания не лгут об атаке ВСУ, а просто делают вид, что этого не произошло.

Корреспондент телеканала Al Arabiya Раид Аль Акбар также назвал кадры, которые показывали в российских СМИ, страшными.

«Правда перед нами. Вот она — разрушенный колледж, общежитие. Не нужно никаких слов — картинка сама говорит», — добавил он.