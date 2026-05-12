Объявленное Россией перемирие на День Победы завершилось. Оно длилось четыре дня

В полночь 12 мая истек срок действия перемирия, объявленного Россией на период празднования Дня Победы. Изначально Москва говорила о режиме прекращения огня на 8-9 мая, затем после заявления президента США Дональда Трампа срок перемирия был продлен до 11 мая включительно.

О готовности России объявить режим прекращения огня на период празднования Дня Победы впервые стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 29 апреля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам беседы заявил, что Трамп «активно поддержал» идею перемирия, связанного с праздничными мероприятиями.

Как объявляли перемирие

Позднее Минобороны России объявило, что по решению Путина с 8 по 10 мая все группировки российских войск «полностью прекратят боевые действия». В сообщении говорилось, что должны быть прекращены удары ракетными войсками, артиллерией, дальнобойным оружием и беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре.

В тот же период российское военное ведомство отдельно предупредило Киев о последствиях возможных попыток сорвать праздничные мероприятия в Москве. Минобороны заявило, что в случае таких действий Россия нанесет «ответный массированный ракетный удар по центру Киева». Ведомство также призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств заблаговременно покинуть город.

Как Трамп продлил сроки

8 мая Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на трехдневное прекращение огня 9, 10 и 11 мая. По словам американского президента, перемирие было согласовано по его просьбе, а режим тишины должен был включать приостановку боевых действий и обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Трамп назвал это возможным «началом конца» конфликта и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за согласие.

Информацию о договоренности подтвердили и в Москве. Юрий Ушаков заявил, что российская сторона согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая. В Киеве также подтвердили договоренность. Зеленский написал в соцсетях, что для Украины главным остается возвращение военнопленных, и заявил, что Киев рассчитывает на США как на сторону, которая должна обеспечить выполнение условий договоренности.

Путин назвал предложение Трампа оправданным. По словам российского президента, Москва «сразу согласилась» с инициативой, поскольку она была связана с уважением к общей победе над нацизмом и имела гуманитарный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что продление режима прекращения огня после 11 мая не обсуждалось.