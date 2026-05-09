Путин назвал оправданным предложение США о перемирии

Путин: Россия сразу согласилась с предложением США о перемирии
Президент России Владимир Путин назвал заслуживающим поддержки предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии 9–11 мая. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, Москва сразу поддержала инициативу Вашингтона и согласилась на режим прекращения огня.

«Мы сразу согласились с этим. Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом», — подчеркнул Путин.

4 мая президент РФ Владимир Путин предложил временно прекратить боевые действия в честь 81-й годовщины Победы. Спустя несколько дней американский лидер Дональд Трамп объявил о трехдневном режиме прекращения огня между Россией и Украиной.

Согласно достигнутым договоренностям, помимо паузы в боевых действиях предполагается и обмен военнопленными по схеме «1000 на 1000».

Ранее в Кремле высказались о продлении перемирия с Украиной.

 
