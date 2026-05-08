Трамп допустил, что перемирие между РФ и Украиной может стать началом завершения конфликта

Трамп: перемирие между РФ и Украиной может стать началом завершения конфликта

Перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Надеюсь, это начало конца очень долгой и ожесточенной войны», – написал он.

Трамп отметил, что по его просьбе Москва и Киев согласились на трехдневное перемирие — с 9 по 11 мая. Он подчеркнул, что ценит решение президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского о приостановке боевых действий.

По мнению Трамп, стороны с каждым днем все ближе к урегулированию.

