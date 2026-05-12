Истек срок перемирия ко Дню Победы

Срок действия перемирия между Москвой и Киевом в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне истек.

Договоренность о прекращении огня действовала с 9 по 11 мая.

Накануне в министерстве обороны России рассказали, что за время его действия было зафиксировано 23 802 нарушения со стороны ВСУ. За сутки украинские формирования предприняли 12 попыток атак, выпустили 767 снарядов из артиллерии, РСЗО и минометов, а также нанесли 6905 ударов дронами.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Глава Белого дома уточнил: прекращение огня запланировано на 9, 10 и 11 мая, также стороны договорились об обмене военнопленными. Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, как у Трампа родилась идея перемирия в зоне СВО.