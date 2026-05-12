Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Истек срок перемирия ко Дню Победы

Срок действия перемирия ко Дню Победы истек
Сергей Бобылев/РИА Новости

Срок действия перемирия между Москвой и Киевом в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне истек.

Договоренность о прекращении огня действовала с 9 по 11 мая.

Накануне в министерстве обороны России рассказали, что за время его действия было зафиксировано 23 802 нарушения со стороны ВСУ. За сутки украинские формирования предприняли 12 попыток атак, выпустили 767 снарядов из артиллерии, РСЗО и минометов, а также нанесли 6905 ударов дронами.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Глава Белого дома уточнил: прекращение огня запланировано на 9, 10 и 11 мая, также стороны договорились об обмене военнопленными. Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, как у Трампа родилась идея перемирия в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!