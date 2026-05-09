Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин подтвердил готовность России нанести удар по Киеву в случае попыток срыва 9 Мая

Путин: Россия нанесла бы ответный удар по Киеву при попытках ВСУ сорвать 9 Мая

Россия была готова атаковать центр Киева, если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сорвать праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

«Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева», — сказал Путин.

По его словам, у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Вооруженных сил РФ на провокации Украины в День Победы не заставил бы себя ждать.

Он отметил, что Москва обсуждала с Китаем, Индией, США и другими государствами последствия возможных атак ВСУ на 9 Мая и ответных ударов со стороны ВС РФ.

Путин добавил, что ему пока не поступали доклады от представителей министерства обороны о каких-либо провокациях ВСУ в День Победы.

Ранее украинки попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Швейцарии.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!