Путин подтвердил готовность России нанести удар по Киеву в случае попыток срыва 9 Мая

Путин: Россия нанесла бы ответный удар по Киеву при попытках ВСУ сорвать 9 Мая

Россия была готова атаковать центр Киева, если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались сорвать праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

«Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева», — сказал Путин.

По его словам, у России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Вооруженных сил РФ на провокации Украины в День Победы не заставил бы себя ждать.

Он отметил, что Москва обсуждала с Китаем, Индией, США и другими государствами последствия возможных атак ВСУ на 9 Мая и ответных ударов со стороны ВС РФ.

Путин добавил, что ему пока не поступали доклады от представителей министерства обороны о каких-либо провокациях ВСУ в День Победы.

Ранее украинки попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Швейцарии.