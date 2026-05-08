Ушаков: Россия поддержала инициативу Трампа о перемирии и обмене пленными с Украиной

Договоренность о перемирии с Украиной в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в результате недавно прошедшего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что Путин принял предложение Трампа о перемирии в зоне СВО с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Он отметил, что договоренность «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

Трамп ранее в пятницу объявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь с 9 по 11 мая, а также провести обмен военнопленных в формате «1000 на 1000».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не собиралась соблюдать перемирие, объявленное президентом республики Владимиром Зеленским. По ее словам, он не отдавал войскам приказ о прекращении огня. Дипломат назвала первоначальное заявление Зеленского попыткой перебить российскую инициативу на фоне сложного положения Вооруженных сил Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

