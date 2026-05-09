Зеленский сделал заявление по поводу анонсированного Трампом трехдневного перемирия

Киев поддержит трехдневное перемирие, которое анонсировал президент США Дональд Трамп. Это в своем Telegram-канале дал понять президент Украины Владимир Зеленский.

Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать перемирие при условии отсутствия ударов со стороны России.

«Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», — написал глава государства.

Накануне Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Тем временем Зеленский опубликовал указ, «разрешающий» проведение парада Победы в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду на Красной площади.