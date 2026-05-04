Удар по «Свободе». Иран сообщил об атаке на корабль США в Ормузском проливе

Иран сообщил об атаке на корабль США в Ормузском проливе

Военно-морские силы Ирана заявили, что не допустили проход американских эсминцев в Ормузский пролив и выпустили ракеты по кораблю США. Это произошло после объявления Дональда Трампа о начале операции «Проект Свобода» по выводу из пролива судов, заблокированных на фоне конфликта. В Белом доме заявили журналистам, что теперь американским военным разрешено наносить удары по иранским военным при угрозе судоходству, несмотря на действующее прекращение огня.

Иранские военно-морские силы сообщили, что остановили попытку входа американских и израильских кораблей в район Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на военных написали иранские агентства IRNA и Fars.

По данным Fars, по американскому кораблю выпустили ракеты, и две из них достигли цели, после чего судно покинуло район. Журналисты утверждают, что экипаж проигнорировал предупреждение Тегерана о запрете прохода.

В Вашингтоне эти заявления опровергли. Представитель США в комментарии журналисту Бараку Равиду заявил, что информация о попадании ракет не соответствует действительности. Центральное командование США также отвергло сообщения о поражении кораблей.

«Ни один корабль ВМС США не был поражен. Силы США поддерживают «Проект Свобода» и обеспечивают соблюдение морской блокады иранских портов», — следует из заявления CENTCOM.

Представитель Корпуса стражей исламской революции КСИР Хосейн Мохеби заявил, что любые суда, нарушающие правила прохода через Ормузский пролив, будут остановлены силой . Как сообщило агентство Tasnim, судоходным компаниям и страховым перевозчикам следует учитывать предупреждения КСИР и строго им следовать.

При этом МИД ОАЭ позже заявил, что два иранских беспилотника атаковали танкер государственной нефтяной компании ADNOC. Внешнеполитическое ведомство осудило удар.

«ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC», — говорится в заявлении.

По данным министерства, в результате инцидента никто не пострадал.

«Проект Свобода»

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале операции по выводу из Ормузского пролива судов, которые оказались заблокированы на фоне конфликта с Ираном. По его словам, с просьбой помочь освободить корабли к Вашингтону обратились «страны со всего мира».

« На благо Ирана, Ближнего Востока и США мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей , чтобы они могли свободно и полноценно продолжить свои дела», — написал Трамп в Truth Social.

Операция получила название Project Freedom («Проект Свобода»). Глава Белого дома назвал ее гуманитарной инициативой и заявил, что на ряде судов заканчиваются запасы продовольствия и предметов первой необходимости. При этом он предупредил: в случае попыток помешать операции США готовы ответить силой.

В Тегеране тут же отреагировали на эти заявления. Глава комитета по нацбезопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.

«Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» — написал он.

Однако после новостей об атаке со стороны Тегерана американским военным «расширили» правила применения силы в районе Ормузского пролива. Теперь они могут наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции и ракетным позициям Ирана при угрозе судоходству, сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, обновленные правила позволяют атаковать цели, представляющие угрозу для кораблей, проходящих через пролив, включая скоростные катера КСИР и иранские ракетные установки.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В результате атак погибли десятки представителей иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским военным базам и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

После начала боевых действий Иран объявил о блокаде Ормузского пролива и приступил к его минированию. В середине апреля США объявили о собственной блокаде Ормуза.

Позже Трамп уведомил конгресс, что 7 апреля отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. По его словам, «с тех пор режим прекращения огня был продлен».