Иран перекрыл американским эсминцам проход через Ормузский пролив

Reuters

Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождению американских эсминцев через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

«Благодаря решительному и оперативному реагированию военно-морских сил армии Исламской Республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских американско-сионистских эсминцев», — говорится в сообщении.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что все суда, которые пренебрегают правилами Ирана, будут остановлены с применением силы. Он подчеркнул, что судоходным компаниям и страховым организациям следует обращать внимание на уведомления КСИР и выполнять их.

4 мая США анонсировали операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод из Ормузского пролива судов, оказавшихся там заблокированными. По словам представителей Вашингтона, страны со всего мира обратились к США с просьбой помочь освободить их корабли.

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

Ранее генсек НАТО рассказал о помощи США в Иране.

 
