Военные Ирана пригрозили атаковать суда в Ормузском проливе

Все суда, пренебрегающие правилами Ирана по проходу через Ормузский пролив, будут остановлены с применением силы. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Мохеби, передает агентство Tasnim.

Военный подчеркнул, что всем судоходным компаниям и страховым транспортным организациям нужно обращать внимание на уведомления КСИР и следовать им.

4 мая США анонсировали операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за конфликта с Ираном. По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

Глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

