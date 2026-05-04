Военным США разрешили атаковать катера КСИР при одном условии

Американские военные получили право наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Ормузском проливе. Об этом в соцсети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что правила открытия огня американских сил в регионе были изменены, и они получили полномочия атаковать непосредственные угрозы для судов, пересекающих пролив, такие как скоростные катера Корпуса стражей исламской революции или иранские позиции ракетных установок», — написал Равид.

23 апреля американский президент сообщил, что приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые суда, даже небольшие катера, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Ранее Путин заявил, что РФ может предложить миру безопасные маршруты в условиях ситуации с Ираном.