Иран атаковал нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC, совершенную с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении эмиратского МИД, опубликованном в соцсети X.

«ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC», — говорится в сообщении.

В результате атаки, по данным ведомства, никто не пострадал.

Также военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождению американских эсминцев через Ормузский пролив. В ночь на 4 мая у берегов ОАЭ в Ормузском проливе атаке подвергся британский танкер. Инцидент произошел в 126 км к северу от Фуджейры. Судно обстреляли снарядами неизвестного происхождения. Экипаж не пострадал, разлива топлива не произошло.

4 мая США анонсировали операцию «Проект свобода» по выводу из пролива заблокированных судов. Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США будет расценено как нарушение режима прекращения огня.

Ранее в Британии заявили об обстреле сухогруза у берегов Ирана.