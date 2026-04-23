Песков назвал военную концепцию ФРГ квинтэссенцией конфронтации ЕС против России

Песков: военная концепция ФРГ — это квинтэссенция конфронтации Европы против РФ
Военная концепция Германии — это квинтэссенция конфронтации Европейского союза против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Военная концепция Германии — это такая, я бы сказал, квинтэссенция всего. Это такое ярко выраженное проявление. Вот прям конфронтационность воплоти, что называется», — указал он.

До этого Песков высказался о планах Германии создать самую сильную армию в Европе. По его мнению, главное, чтобы Германия не скатилась туда, где оказывалась несколько раз в истории.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе. Министр отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. По его словам, подобные планы у ФРГ возникли на фоне якобы угроз со стороны России. Писториус утверждает, что РФ якобы «рассматривает Запад как враждебный фактор» и стремится ослабить сплоченность внутри НАТО, добившись разрыва связей между США и Европой.

Свой план по созданию самой сильнейшей армии в Европе Германия начала воплощать в жизнь еще летом прошлого года. Как сообщала немецкая газета Berliner Zeitung, тогда власти Германии решили превзойти страны НАТО в оборонных расходах и заявили о желании перевооружить свою армию.

Ранее стало известно, как Украина помогает Германии готовиться к войне с Россией.

 
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
