Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль не против вступления Украины в Евросоюз

Песков о вступлении Украины в ЕС: это суверенное право любой страны
close
Thomas Peter/Reuters

Присоединение к Евросоюзу — суверенное право любой страны, Россия не будет ничего диктовать Украине в этом вопросе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в объединение.

«Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах, и здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать какой-то стране, и не собираемся этого делать», — сказал он журналистам на брифинге.

При этом Песков подчеркнул, что совсем другая ситуация, когда речь идет о безопасности, оборонных или военных альянсах.

«Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — заключил представитель Кремля.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Главы ряда европейских стран ранее высказывались в поддержку интеграции с Украиной. 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза решил начать переговоры об этом.

16 февраля вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в ЕС.

Ранее генсек НАТО рассказал, кто готов предоставить гарантии безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами