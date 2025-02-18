Кремль не против вступления Украины в Евросоюз

Песков о вступлении Украины в ЕС: это суверенное право любой страны

Присоединение к Евросоюзу — суверенное право любой страны, Россия не будет ничего диктовать Украине в этом вопросе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в объединение.

«Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах, и здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать какой-то стране, и не собираемся этого делать», — сказал он журналистам на брифинге.

При этом Песков подчеркнул, что совсем другая ситуация, когда речь идет о безопасности, оборонных или военных альянсах.

«Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — заключил представитель Кремля.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Главы ряда европейских стран ранее высказывались в поддержку интеграции с Украиной. 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза решил начать переговоры об этом.

16 февраля вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в ЕС.

Ранее генсек НАТО рассказал, кто готов предоставить гарантии безопасности для Украины.