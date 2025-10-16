На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде заявили о превращении Евросоюза в военный блок

Сенатор Пушков: Евросоюз силами ЕК и агрессивных стран становится военным блоком
Pavel Kashaev/Global Look Press

Евросоюз усилиями Еврокомиссии и ряда наиболее агрессивных стран преобразуется в военный блок. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал информацию, что согласно «дорожным картам», Евросоюз должен быть готов к войне с Россией к 2030 году.

«Евросоюз усилиями Еврокомиссии и группы наиболее агрессивных государств преобразуется в военный блок. <…> Несогласие с этим отдельных стран ЕС не следует преувеличивать: скорее всего, они так или иначе встроятся в этот план. Еврокомиссия рассчитывает найти необходимые для этого финансовые средства в размере 800 млрд евро уже в ближайшее время», — написал Пушков.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Словакия и Венгрия пока не позволяют Евросоюзу превратиться в «военную машину», чего добиваются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и прочие «фюреры». Министр обратил внимание, что такие страны, как Венгрия и Словакия, хотят не войны, но мира. И своим правом вето они не дают Евросоюзу превратиться из некогда обещанного экономического и социального «рая на Земле» в военную машину.

Ранее в Совфеде раскрыли, как Евросоюз сам «сеет зерна будущего распада».

