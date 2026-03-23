МЭА назвало число поврежденных энергообъектов на Ближнем Востоке

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в девяти странах Ближнего Востока серьезные повреждения получили более 40 энергетических объектов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ходе выступления в Национальном пресс-клубе Австралии Бироль отметил, что для восстановления работы нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов потребуется некоторое время.

По словам Бирола, последствия нынешних сбоев сопоставимы с двумя крупными нефтяными кризисами 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке, длящийся более трех недель, нарушил цепочки поставок энергоносителей, практически полностью перекрыв Ормузский пролив. Это привело к резкому росту цен на нефть, природный газ и топливо.

Глава МЭА отметил, что перебои коснутся не только нефти и газа, но и некоторых жизненно важных отраслей мировой экономики — таких как нефтехимия, удобрения, сера, гелий.

21 марта Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя заявление Трампа, отметил, что не видит противоречия между словами президента США о скором завершении операции и его угрозами о нанесении ударов по электростанциям.

