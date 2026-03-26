Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава РФПИ назвал Россию ключом выживания для всего мира

Дмитриев: Россия сейчас является ключом для выживания всего мира
Roman Naumov/Global Look Press

Энергетика России сегодня является ключом к выживанию как стран БРИКС, так и всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Россия постоянно твердила о том, что необходимо учитывать суверенные интересы различных стран, в том числе покупая российские энергоносители, напомнил Кириллов.

Те страны, которые покупают и покупали энергоносители, смогут выжить в самом мощном энергетическом кризисе, добавил главаРФПИ.

До этого Кириллов заявил, что Россия является крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входит в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, поэтому у страны есть хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей эпохи крайней нехватки ресурсов.

Дмитриев также обратил внимание на то, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен только сейчас признала, что «энергетический кризис носит критический характер» для Евросоюза, однако при этом не говорит о том, что кризис стал критическим из-за ее «роковых и идиотских ошибок», которые связаны с отказом от российских энергоресурсов.

Ранее Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!