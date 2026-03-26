Дмитриев: Россия сейчас является ключом для выживания всего мира

Энергетика России сегодня является ключом к выживанию как стран БРИКС, так и всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Россия постоянно твердила о том, что необходимо учитывать суверенные интересы различных стран, в том числе покупая российские энергоносители, напомнил Кириллов.

Те страны, которые покупают и покупали энергоносители, смогут выжить в самом мощном энергетическом кризисе, добавил главаРФПИ.

До этого Кириллов заявил, что Россия является крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входит в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, поэтому у страны есть хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей эпохи крайней нехватки ресурсов.

Дмитриев также обратил внимание на то, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен только сейчас признала, что «энергетический кризис носит критический характер» для Евросоюза, однако при этом не говорит о том, что кризис стал критическим из-за ее «роковых и идиотских ошибок», которые связаны с отказом от российских энергоресурсов.

Ранее Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.