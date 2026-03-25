В США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране

Американский штат Калифорния может столкнуться с энергетическим кризисом из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Такое предупреждение сделала крупнейшая интегрированная энергетическая компания США Chevron Corp. Глава нефтеперерабатывающего подразделения Chevron Энди Уолц заявил, что власти Калифорнии должны объявить «чрезвычайную энергетическую ситуацию», чтобы реформировать климатические и налоговые правила и стимулировать добычу нефти внутри штата, иначе компания может прекратить нефтепереработку в течение десяти лет.

Агентство отмечает, что Калифорния, самый густонаселенный штат, в значительной степени подвержена потрясениям, затрагивающим товарные рынки, поскольку импортирует около 20% переработанного топлива из Азии.

Теперь поставки из Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран рискуют значительно сократиться, поскольку Иран блокирует Ормузский пролив, в результате чего азиатские страны испытывают трудности с удовлетворением собственных потребностей.

Калифорния оторвана от американских центров нефтедобычи — Техаса и Луизианы, что фактически делает ее энергетическим островом. Ситуация усугубляется закрытием нескольких нефтеперерабатывающих заводов в последние годы из-за роста затрат, вызванного нормативными актами, направленными на борьбу с изменением климата и ограничение прибыли нефтяной промышленности.

В результате этого потребители в штате в большей степени, чем большинство других американцев, подвержены резкому росту цен на энергоносители. Они уже платят почти $6 долларов за галлон бензина, по сравнению со средним показателем по стране в около $4.

Ранее Минфин Франции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал нефтяной шок.