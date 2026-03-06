Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москва частично осталась без мобильной связи и интернета

В Москве зафиксированы перебои в работе мобильной связи и интернета
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета. В ряде районов столицы пользователи уже несколько часов не могут полноценно пользоваться мобильной сетью, передает портал «Код Дурова».

«Жители столицы вечером 5 марта столкнулись с отключением мобильной сети — в некоторых частях Москвы не работает мобильная связь и полностью недоступен мобильный интернет. Ночью 6 марта проблема не была решена», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с проблемами в работе мобильной связи столкнулись пользователи операторов МегаФон, Билайна и T2. Особенно сложная ситуация сложилась в Южном административном округе Москвы, где связь работает нестабильно или отсутствует вовсе.

В сентябре 2025 года Минцифры создало «белый список» сайтов, которые смогут работать в России в случае отключения интернета. В список вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, а также сайты крупнейших банков — Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф и Газпромбанка. Такой шаг поможет минимизировать неудобства для граждан, отметили в министерстве.

Ранее в «белый список» Минцифры России включили сервисы каршеринга.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!