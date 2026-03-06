Москва частично осталась без мобильной связи и интернета

В Москве зафиксированы перебои в работе мобильной связи и интернета

Жители Москвы столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета. В ряде районов столицы пользователи уже несколько часов не могут полноценно пользоваться мобильной сетью, передает портал «Код Дурова».

«Жители столицы вечером 5 марта столкнулись с отключением мобильной сети — в некоторых частях Москвы не работает мобильная связь и полностью недоступен мобильный интернет. Ночью 6 марта проблема не была решена», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с проблемами в работе мобильной связи столкнулись пользователи операторов МегаФон, Билайна и T2. Особенно сложная ситуация сложилась в Южном административном округе Москвы, где связь работает нестабильно или отсутствует вовсе.

В сентябре 2025 года Минцифры создало «белый список» сайтов, которые смогут работать в России в случае отключения интернета. В список вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, а также сайты крупнейших банков — Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф и Газпромбанка. Такой шаг поможет минимизировать неудобства для граждан, отметили в министерстве.

Ранее в «белый список» Минцифры России включили сервисы каршеринга.