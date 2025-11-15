Как похорошеет мир без интернета

Раньше мне казалась уделом кислых и малохольных людей максима «Не можешь изменить ситуацию ​​— научись получать от нее удовольствие». Например, так говорят, когда соседи лютуют с музыкой. Расслабьтесь-де и получайте удовольствие. Звучит это не очень.

Однако сейчас я и сама готова произнести вслух этот нехитрый рецепт. Будут отключать интернет? Что ж, научимся получать удовольствие. А что нам еще останется делать? Начнем требовать включения интернета? Во-первых, при выключенном интернете это сегодня невозможно. Во-вторых, насколько я понимаю своим гуманитарным умом, требование сохранять интернет равносильно борьбе отключить над тобой защиту ПВО. Глупо, согласитесь, выступать за то, чтобы над тобой и соседями летали беспилотники. Можно потерпеть. И будут терпеть. А тех, кто терпеть не захочет, быстро окоротят соседи, понявшие, что мобильный интернет и воздушная защита в наши дни ​​— вещи противоположные.

Что делать? Привыкать. Научиться извлекать пользу. У нас есть регионы, где мобильный интернет местами отключают так часто, что можно сказать, его там скорее нет, чем он есть. И появился первый, кажется, регион, Ульяновская область, который объявил о постоянном отключении мобильного интернета в ряде районов до победного конца. При появлении такой новости все ахнули: как так? Как мы перестроимся?

Пока ахали, Роскомнадзор поддал жару: выложил мотивационную картинку о пользе жизни даже и без Wi-Fi. Гулять, слушать пение птиц.

Ну, не знаю насчет Wi-Fi. Жизнь встанет. Зачем его отключать? Предполагают, наверное, что среди владельцев роутеров могут быть предатели, которые сообщат вражеским БПЛА пароли от своих сетей. Такое возможно? Может, просто вводить регистрацию устройств для каждого роутера? Купил телефон и отнес его в МФЦ зарегистрировать для конкретного Wi-Fi. Обязать всех запароливать сети. Или снабжать многоквартирные дома многоканальным роутером, доступ к которому мог бы проконтролировать участковый. Хотя, конечно, лучше каждому иметь свой, но если альтернатива ​​— вообще отключение, то хотя бы так. Потому что мы же работаем. У нас всякие умные дома и умные колонки, у иных уже и утюги с Wi-Fi. Я не верила, но это так: теперь есть люди, которые, чтобы отрегулировать температуру на утюге, должны зайти в его приложение в смартфоне.

Останутся без утюга. Я останусь без умных весов, видимо. Печально.

О тех, кто из дома работает, молчу. Самая главная опасность сейчас ​​— для экономики. У нас очень много людей были переведены на удаленку, целые бизнесы есть, работающие только так. Много самозанятых. Все эти ногтевые феи, принимающие на дому, ​​— они ведь по интернету рекламируются, у них интернет-запись.

Думаю, что закроются большинство салонов красоты, груминговых студий ​​— реклама и запись на прием там сейчас тоже только по интернету. Фактически при отключении Wi-Fi у нас останутся без дохода миллионы, думаю, даже больше десяти миллионов человек.

Между прочим, я сама не знаю, как буду работать без интернета: следить за новостями, писать и отправлять колонки?

При отключении мобильного интернета останутся без заработка курьеры, доставщики. Такси будут работать, между прочим.

Я летом была в городке Валдае, где мобильный интернет отключали временами, а навигаторы не работали никак. Знаете, что с такси? Везде реклама диспетчеров. В автобусах бабушки раздают визитки. Я вслух посетовала, что даже не поняла, где мы: навигации нет, такси не вызвать — тут же к нам подсела бабушка и дала визитку службы такси с вызовом по телефону!

Конечно, у нас, тех, кто пожил без мобильного интернета и вообще без интернета, есть некоторое преимущество. Когда моя десятилетняя дочь поняла, что в городке, куда мы явились на отдых, нет навигации и почти не работает интернет, она заплакала: «Мама, давай уедем домой, мы здесь умрем». Представляете, прямо так и сказала! На что я важно расправила грудь: «Не бойся, дочка, мама еще помнит, как в чужих странах с бумажной картой ходила! И выжила!»

И мы выжили в том Валдае и получили море удовольствия! Все посмотрели, все посетили, побывали в Иверском монастыре! Дочь смотрела на меня, как на сверхразум. Очень это оказалось приятно.

Думаю, появится ряд работ, в которых люди возраста 35+ получат преимущество. Молодые тоже освоят карты. Но не сразу. И у них может не быть бумажных карт, а у нас есть атласы автомобильных дорог. Старые, но мимо не проедем. Даже есть бумажная карта Лондона, ха! Надо кому?

Курьеры останутся, и это будут коренные жители 40+, которые хорошо знают родной мегаполис. А молодежи придется перестраиваться.

Еще мы умеем решать дела по телефону коротко, а многие молодые уже попросту отучились звонить, боятся телефонов ​​— только переписка. Мы не боимся.

Отдыха, конечно, станет больше. Уйдет из нашей жизни такое бесполезное просаживание времени, как думскроллинг. Люди будут бездумно листать каналы на телевизоре, а это совсем другое. Тем более многие перешли на IP-телевидение. Они и впрямь станут больше гулять. Прогулки без мобильного интернета станут красочнее и безопаснее. Сколько людей сбивают машины, поезда, пока они смотрят в экран? Будут смотреть на облака.

Конечно, хотелось бы домашний интернет оставить ​​— аудиокнижки скачивать. Я всегда гуляю с аудиокнигами.

Вообще, думаю, в долгосрочной перспективе отключение интернета может сказаться на нас положительно. Люди действительно начнут больше заниматься чем-то другим: на танцы пойдут, крючком станут вязать, будут собираться вместе для игры в лото, как делали наши бабушки. Кто-то запишется на курсы иностранных языков, другие купят швейную машину. От руки начнут больше писать, а эти движения мелкой моторики положительно влияют на развитие мозга и тормозят деменцию.

Может быть, люди начнут больше читать. Ведь часть тех, кто раньше читал книжки, теперь листает ленты, а это не одно и то же. Будут вместо лент читать, разовьют усидчивость, станут чуть умнее.

И, главное, есть шанс, что займутся детьми. Сядут делать с ними уроки. Почитают им. Песенку споют, а не сунут ребенку в руки телефон. У нас ведь появился новый вид безнадзорности ​​— сытые и обутые дети, которых воспитывает телефон, потому что родители сами в телефоне и в телевизоре, где у них тысяча каналов.

Большинству людей, объективно говоря, не нужно быть все время на связи. Неудобно, конечно, снова ходить на запись к врачу ножками, но говорят, что порталы здравоохранения, привязанные к «Госуслугам», отключать не будут. А остальное обыватель может без интернета делать. Утюг включать кнопочкой. Вместо ленты листать книжечки. Детям читать сказочки, а не включать умную колонку.

Пусть люди больше гуляют, читают, учатся, развиваются и развивают своих детей: раз уж нам выпало такое испытание, давайте попробуем извлечь из него пользу и преимущество. Выйдем обновленными, модифицированными. Это лучше, чем сидеть и стенать. Тем более, что многим ограничение интернета и впрямь пойдет во благо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.