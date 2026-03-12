В Госдуме заявили, что блокировки в Москве снимут «через 5–10 дней»

Перебои с мобильной связью и интернетом в Москве носят временный характер — через 5–10 дней все может снова заработать, но точечные отключения продолжатся. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Проблемы носят временный характер: 5–10 дней. Но отключения будут точечные при наличии террористической угрозы», — сказал он.

По словам Свинцова, проблемы со связью не мешают работе депутатов в Госдуме. Если не удается дозвониться или не доходит сообщение, парламентарии ходят в кабинеты друг к другу «пешком» и «разговаривают».

«В центре города, в том числе в Госдуме, очень плохо работает мобильная связь, звонки проходят не каждый раз и регулярно обрываются. Мобильного интернета практически нет. Иногда раз в час или в два приходит несколько сообщений. Wi-Fi в большей степени не работает. Звоним по телефону. Если звонок сорвался, перезваниваем. У нас есть справочник, мы смотрим, какой депутат где, в каком кабинете находится, идем пешком туда и разговариваем. Как говорится, без применения мобильной связи. Проводной интернет работает, все документы подгружаются, информация есть. Ничего страшного не происходит. Работа Госдумы идет в штатном режиме. Понимаем, что все это нацелено на обеспечение безопасности всех граждан, в том числе города Москвы. Где, в каких регионах люди испытывают эти перебои со связью и с интернетом, относимся с пониманием, если что-то нужно спросить и не можем дозвониться», — пояснил Свинцов.

