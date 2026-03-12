Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме заявили, что блокировки в Москве снимут «через 5–10 дней»

Депутат Свинцов: проблемы с интернетом в Москве продлятся еще 5-10 дней
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Перебои с мобильной связью и интернетом в Москве носят временный характер — через 5–10 дней все может снова заработать, но точечные отключения продолжатся. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Проблемы носят временный характер: 5–10 дней. Но отключения будут точечные при наличии террористической угрозы», — сказал он.

По словам Свинцова, проблемы со связью не мешают работе депутатов в Госдуме. Если не удается дозвониться или не доходит сообщение, парламентарии ходят в кабинеты друг к другу «пешком» и «разговаривают».

«В центре города, в том числе в Госдуме, очень плохо работает мобильная связь, звонки проходят не каждый раз и регулярно обрываются. Мобильного интернета практически нет. Иногда раз в час или в два приходит несколько сообщений. Wi-Fi в большей степени не работает. Звоним по телефону. Если звонок сорвался, перезваниваем. У нас есть справочник, мы смотрим, какой депутат где, в каком кабинете находится, идем пешком туда и разговариваем. Как говорится, без применения мобильной связи. Проводной интернет работает, все документы подгружаются, информация есть. Ничего страшного не происходит. Работа Госдумы идет в штатном режиме. Понимаем, что все это нацелено на обеспечение безопасности всех граждан, в том числе города Москвы. Где, в каких регионах люди испытывают эти перебои со связью и с интернетом, относимся с пониманием, если что-то нужно спросить и не можем дозвониться», — пояснил Свинцов.

Ранее в Кремле объяснили проблемы со связью в Москве.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!