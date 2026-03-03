Глава Минобороны Израиля рассказал о сроках проведения операции против Ирана

Кац: операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется

Операция США и Израиля в отношении Ирана будет продолжаться столько, сколько необходимо. Об этом заявил министр обороны израильского государства Исраэль Кац в социальной сети X.

По его словам, операция «Рев льва» (израильское название операции) будет продолжена с той силой, которая необходима.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Трамп заявил, что Иран пытался дважды ликвидировать его, но американцы первыми достигли цели, ликвидировав Хаменеи.