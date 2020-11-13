Лукашенко обвинил Зеленского в «подвякивании» ЕС и пригрозил Киеву санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в «позорном подвякивании» Евросоюзу и США. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью зарубежным СМИ, отвечая на вопрос «112.Украина». По его мнению, Зеленский идет на поводу у Запада.

«Вот, не ввели бы они (ЕС. — «Газеты.Ru») санкции против нас, и Владимир Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция», — добавил Лукашенко.

Он также пригрозил Украине санкциями, отметив, что Белоруссия может наложить эмбарго на украинские товары.

Политик также ответил на заявление украинского лидера о том, что он не будет использовать в адрес Лукашенко обращение «президент». Президент Белоруссии посоветовал коллеге самому опасаться этого, напомнив о низких результатах опросов о доверии народа к президенту Украины.

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