Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины

Зеленский призвал Польшу и Прибалтику разместить войска на границе Украины
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу и страны Прибалтики разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

Зеленский обратился к лидерам этих стран. Он напомнил, как те заявляли, что Белоруссия для них является угрозой.

«Если вы говорите, что Белоруссия является такой же угрозой для ваших стран, как Россия для нас, то почему бы тогда на границе... Украина-Белоруссия, на первой линии не стоять вашим войскам?», — сказал он.

Вместе с тем Зеленский уточнил, что Польша пока не предлагала выставить свой военный контингент на территории Украины

До этого в интервью украинскому изданию «Зеркало» Зеленский заявил, что Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Украины.

В свою очередь директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук не исключил проведения учений с Белоруссией по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Ранее Зеленский признался, что два года жил в бункере.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!