Политика

В Белоруссии назвали глупостью санкции Украины в отношении Лукашенко

Парламент Белоруссии: санкции Украины против Лукашенко являются глупостью
Сергей Бобылев/РИА Новости

Санкции Украины в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко являются глупостью и никак не скажутся на нем. Об этом заявил в беседе с ТАСС зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

По его словам, этим решением украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал глупость и бессилие. Парламентарий считает, что украинский народ, услышав эти новости, остался в недоумении.

«Столько, сколько делала и делает Беларусь для Украины для того, чтобы там был мир, я не знаю, кто еще делал. Тысячи украинцев нашли приют в Беларуси», — подчеркнул Гайдукевич.

Он отметил, что президент Украины, очевидно, намерен любыми способами сорвать текущие переговоры, а введением санкций Зеленский пытается расширить конфликт. Однако Белоруссия не поддастся на эти провокации КиеваМинск всегда с умом отвечает на санкции, заключил депутат.

18 февраля Украина ввела пакет санкций против Лукашенко. По словам президента Украины, во второй половине 2025 года российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины — от Киевской до Волынской.

Зеленский отметил, что часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железным дорогам в украинских регионах, российские военные не смогли бы нанести без такой помощи Белоруссии. Кроме того, более трех тысяч белорусских предприятий поставляют России критически важную технику, оборудование и компоненты, подчеркнул украинский лидер.

Ранее стало известно, какие именно санкции Зеленский ввел против Лукашенко.
 
