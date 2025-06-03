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Сенат США удалил доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы

Сайт сената США удалил доклад о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года
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J. Scott Applewhite/AP

Доклад комитета сената США по разведке о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года удален с официального сайта. Об этом сообщает Newsweek.

На страницах, где ранее публиковался документ, теперь отображается ошибка 404 («Не найдено»). В докладе содержались утверждения о вмешательстве, которые Москва последовательно опровергала. Причины удаления не указаны. Напомним, что по итогам выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп.

В марте текущего года Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах. В том разговоре Трамп заявил, что оценивает общение со своим российским коллегой как «рациональное». Американский лидер рассказал, что у него с Путиным было несколько «рациональных дискуссий» по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в США раскрыли, почему Трамп хочет оставить Украину.

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