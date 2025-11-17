На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американист рассказал, почему Трамп не будет сажать Обаму в тюрьму

Политолог Ордуханян: Обама не входит в первоочередный список Трампа для расправы
true
true
true
close
CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет в ближайшее время давать ход делу о причастности экс-президента Барака Обамы к ложным обвинениям о вмешательстве в выборы со стороны России, так как он не входит в «первоочередный список Трампа для расправы». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Обвинения директора национальной разведки США Тулси Габбард в отношении Обамы, конечно, интересны, но в этом нет ничего нового. Все президенты, начиная с Джона Кеннеди, манипулировали разведданными, просто нынешняя ситуация затрагивает лично действующего главу государства. Однако у Трампа сейчас другие вопросы в приоритете, и я не думаю, что он будет раздувать скандал против Обамы сейчас», — сказал политолог.

Он напомнил, что, несмотря на то, что Обама вроде как ушел из большой политики, свой электорат у него все еще есть, особенно среди цветного населения, так что любой скандал и судебные дела вызовут недовольство в обществе.

«Вашингтону не нужны очередные социальные взрывы прямо сейчас, так что Обаму оставят в покое. Кроме того, у Трампа есть огромный первоочередной список для расправы в связи с делом о вмешательстве в выборы. Туда входят, например, Хиллари Клинтон и все ее приближенные, специальный прокурор Джек Смит и прокурор Летиция Джеймс», — заключил Ордуханян.

Председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Барак Обама после разоблачений главы американской Национальной разведки Тулси Габбард может попасть в тюрьму по делу о фальсификации разведывательных данных.

В августе Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежавших главам американских разведывательных ведомств, которые занимали эти должности во время президентства Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

Ранее в России объяснили, почему угрозам санкций от Трампа не стоит верить.

