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Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

Трамп выложил сгенерированный ИИ ролик с арестом Обамы
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neo8171/TikTok

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с «арестом» экс-главы государства Барака Обамы. Запись доступна в соцсети Truth Social.

«Никто не выше закона», — говорится в подписи к видео.

20 июля Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года.

Действующий американский лидер похвалил журналиста телеканала Fox News Харрисона Филдса, который в эфире выступил с разоблачением действий Барака Обамы по фальсификации выборов.

18 июля глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала на своей странице в социальной сети X пост, в котором говорится, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы.

Ранее Трамп заявил о начале расследования из-за «украденных» Байденом выборов.

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